Курс гривні до євро сьогодні становить 41,50 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 43 копійки – до 40,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня зміцнилася на 45 копійок – до 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,50 грн за дол., євро – 39,90 грн за євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Таке рішення обумовлене тим, що для золотовалютних резервів України дуже дорого коштувало стримування офіційного курсу на рівні 29,25.

Пізніше в Національному банку розповіли, як зміна офіційного обмінного курсу вплине на інфляцію і ціни на паливо.

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