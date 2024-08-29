Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 30 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,70 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,16/41,19 грн/дол., євро – 45,69/45,71 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 29 серпня, знизився на 5 копійок і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 46,18 грн за євро.

Наступного тижня на валютному ринку можуть статися зміни: так, очікується, що основні коливання американського долара відбуватимуться на рівні 41,1-41,4 грн/дол., а допустимий коридор коливань складе до 41-41,6 грн/дол. (міжбанк) та 41,2-41,8 грн/дол. (готівковий ринок), прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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