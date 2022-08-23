На вартість європейської валюти безпосередньо впливають ряд факторів, зокрема війна в Україні.

Європейська валюта ослабла проти американського долара, оновивши мінімум, який останній раз фіксувався 20 років тому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, курс євро впав на 0,9% до позначки в $0,9951, що нижче попереднього мінімуму 2022 року в $0,9952. Після падіння він знову торгується на рівнях, які останній раз спостерігалися у 2002 році, всього через кілька років після появи валюти.

Як зазначає видання, на вартість європейської валюти безпосередньо впливають ряд факторів, серед яких – війна в Україні, економічні санкції проти РФ і сильна посуха.

У зв'язку з цим, експерти вкрай стурбовані перспективами європейського регіону.

Раніше агентство писало, що на шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну ціни на газ в Європі піднялися до рекордного рівня.

Зазначається, що ціни приблизно в 11 разів вище, ніж зазвичай в цю пору року, при цьому витрати домашніх господарств і підприємств, які зіткнулися з найсильнішою інфляцією за останні десятиліття, стрімко зростають.

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