У Німеччині хочуть повернути російську мову до шкіл на територіях колишньої НДР

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) збирається повернути вивчення російської мови в школах на територіях, що раніше входили до складу прорадянської Східної Німеччини. Про це повідомляє DW з посиланням на представників партії.
Видання зазначає, що партія АдН має всі шанси виграти місцеві вибори у федеральній землі Саксонія-Анхальт у вересні та сформувати там уряд. А за німецькими законами, питаннями освіти опікуються саме регіональні уряди, а не центральний уряд у Берліні.
У минулому Саксонія-Анхальт входила до складу НДР. Місцевий лідер "Альтернативи для Німеччини" Ульріх Зігмунд є прихильником скасування санкцій проти РФ і пообіцяв після перемоги на виборах, серед іншого, повернути викладання російської мови в школах. Також він хоче повернути практику освітніх обмінів школярами між РФ і Саксонією-Анхальт і обіцяє виключити зі шкільної програми всю "ідеологію".
"Це означає, що все, що було ідеологічно введено в неї в останні роки, буде видалено", – заявив Зігмунд.
Як зазначає DW, серед іншого, АдН виступає за виключення з системи освіти програм з різноманітності, просвіти у сфері ЛГБТК+ та семінарів з боротьби з расизмом.
Цікаво, що центральна влада Німеччини визнала регіональне відділення АдН у Саксонії "підтвердженою правоекстремістською організацією". Однак ані цей факт, ані численні скандали навколо партії не заважають їй набирати популярність серед німців.
Партія АдН: останні новини
Як писав УНІАН, раніше голова партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель розкритикувала Україну за опір російській агресії. На її думку, кампанія українських ударів по військових і промислових об’єктах у РФ нібито становить загрозу для Німеччини.
Раніше ми розповідали, що регіональних депутатів від партії АдН запідозрили у співпраці з російською розвідкою. Користуючись депутатським статусом, вони подавали запити до уряду, вимагаючи детальної інформації про військову допомогу Україні, хоча ця інформація жодним чином не стосувалася проблем регіону, де вони були обрані.