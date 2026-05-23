З такою ініціативою виступають представники партії АдН.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) збирається повернути вивчення російської мови в школах на територіях, що раніше входили до складу прорадянської Східної Німеччини. Про це повідомляє DW з посиланням на представників партії.

Видання зазначає, що партія АдН має всі шанси виграти місцеві вибори у федеральній землі Саксонія-Анхальт у вересні та сформувати там уряд. А за німецькими законами, питаннями освіти опікуються саме регіональні уряди, а не центральний уряд у Берліні.

У минулому Саксонія-Анхальт входила до складу НДР. Місцевий лідер "Альтернативи для Німеччини" Ульріх Зігмунд є прихильником скасування санкцій проти РФ і пообіцяв після перемоги на виборах, серед іншого, повернути викладання російської мови в школах. Також він хоче повернути практику освітніх обмінів школярами між РФ і Саксонією-Анхальт і обіцяє виключити зі шкільної програми всю "ідеологію".

"Це означає, що все, що було ідеологічно введено в неї в останні роки, буде видалено", – заявив Зігмунд.

Як зазначає DW, серед іншого, АдН виступає за виключення з системи освіти програм з різноманітності, просвіти у сфері ЛГБТК+ та семінарів з боротьби з расизмом.

Цікаво, що центральна влада Німеччини визнала регіональне відділення АдН у Саксонії "підтвердженою правоекстремістською організацією". Однак ані цей факт, ані численні скандали навколо партії не заважають їй набирати популярність серед німців.

Як писав УНІАН, раніше голова партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель розкритикувала Україну за опір російській агресії. На її думку, кампанія українських ударів по військових і промислових об’єктах у РФ нібито становить загрозу для Німеччини.

Раніше ми розповідали, що регіональних депутатів від партії АдН запідозрили у співпраці з російською розвідкою. Користуючись депутатським статусом, вони подавали запити до уряду, вимагаючи детальної інформації про військову допомогу Україні, хоча ця інформація жодним чином не стосувалася проблем регіону, де вони були обрані.

