Президент Чехії закликав НАТО до жорсткіших кроків, щоб вгамувати Росію, – The Guardian

На думку Павела, зухвалу поведінку союзники самі дозволили Кремлю.

Президент Чехії Петр Павел закликав Північноатлантичний альянс діяти жорстко та продемонструвати силу у відповідь на постійні провокації з боку Москви на східному фланзі. Про це повідомляє видання The Guardian за підсумками інтерв'ю з чеським лідером.

Як зазначив колишній генерал та ексголова військового комітету НАТО, Кремль навчився балансувати на межі Статті 5, намагаючись не перетинати її, але постійно випробовуючи терпіння союзників.

"Росія, на жаль, не розуміє хорошої мови. Вони здебільшого розуміють мову сили, в ідеалі підкріплену дією… якщо порушення повітряного простору НАТО триватимуть, нам доведеться прийти до рішення збивати або безпілотний, або пілотований літальний апарат", – заявив Павел.

Відео дня

Москва регулярно влаштовує провокації у повітрі та здійснює небезпечні обльоти над військовими кораблями в Чорному та Балтійському морях. Як розповів політик, коли він особисто питав у російських військових керівників про причини таких дій, їхня відповідь була короткою: "тому що ми можемо".

На думку Павела, саме таку зухвалу поведінку союзники самі дозволили Кремлю.

Для протидії агресивній поведінці чеський лідер запропонував цілу низку варіантів. Серед радикальних заходів – відключення інтернету, від'єднання банків від глобальних фінансових систем і збиття літаків, які порушують повітряний простір союзників.

Окремо Павел закликав США посилити тиск. Він вважає, що американські переговорники Уіткофф та Кушнер мають діяти жорсткіше та прямо пов'язувати скасування обмежень із мирним врегулюванням.

Водночас чеський лідер розкритикував Європу за пасивність і постійне очікування сигналів з Вашингтона.

"Ми в основному чекаємо, що надійде з Вашингтона. Якщо ми не запропонуємо свої власні рішення, то виглядатимемо слабкими або дезорієнтованими", – заявив він.

На думку Павела, хоча найкращий момент для економічного удару по РФ через війну на Близькому Сході було втрачено, Захід має зробити "останню спробу" впровадження жорстких санкцій. Умови для Кремля мають бути чіткими:

"Якщо ви хочете скасувати санкції, чого вони й добиваються; якщо ви хочете розпочати обговорення питань європейської безпеки, про що ви неодноразово заявляли, ми до цього готові. Але умова ясна – припинення вогню та переговори про мир в Україні".

Україна - Чехія - інші новини

Раніше УНІАН писав про заяву президента Чехії щодо можливого завершення війни та наслідків "поганого миру" для України. Він наголосив, що якщо Україну примусять до невигідної мирної угоди, "ми всі відчуватимемо наслідки цього десятиліттями". Павел зазначив, що підтримка України – це не благодійність, а "пряма інвестиція в європейську безпеку", адже Україна зараз фактично захищає всю Європу.

Також нагадаємо, що Чехія відправила Україні дрони на основі перехопленого російського БпЛА. Зазначається, що новий дрон неможливо глушити завдяки оптичному волокну, і він на третину дешевший за інші моделі. Його назвали "Яном Жижкою" на честь відомого чеського полководця.

Вас також можуть зацікавити новини: