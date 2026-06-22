Нацбанк посилив гривню до євро: офіційний курс валют на 23 червня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,41 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 23 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,91 гривні за долар, таким чином українська валюта залишалася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,41 грн за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,92/44,95 грн/дол., а до євро - 51,46/51,48 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 22 червня зріс на 1 копійку і складав 45,15 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,63 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 15 копійок і становив 51,95 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,30 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро в банку подешевшав на 15 копійок і складав 51,75 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

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