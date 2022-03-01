Друзі, зараз, щоб ще більше дестабілізувати ситуацію, в інтернет та на сторінках соціальних мереж поширюється неправдива інформація про NOVUS.

Ми розуміємо, що питання цін та як і де придбати продукти, наразі, хвилює кожного. Але ми ще раз хочемо наголосити, що NOVUS зберігає ціни на тому ж рівні, що й були до початку військових дій. Ми категорично не приймаємо підвищення цін від постачальників, і самі їх не підіймаємо, адже в країні діє мораторій на підвищення цін.

До війни, в наших магазинах завжди був дуже широкий асортимент - були як помідори за 60-70 грн., так і імпорті елітні за 280 грн. Наразі, ми стикнулись зі значними складнощами в питанні поставок усіх товарів, працюємо цілодобово, щоб знайти та привезти на полиці магазини хоча б якісь продукти. Повірте, зараз підвищення цін не на часі, адже не вистачає часу на найважливіше. Співробітники постійно знаходяться за роботою і сплять по чотири години на добу, щоб забезпечити вас потрібними продуктами. Майже кожний час приходить сповіщення повітряної тривоги, але вони добровільно залишаються на своїх робочих місцях і продовжують розкладати товари, які власними силами, власними автомобілями допомогли привезти через блокпости. Родини співробітників та, навіть, діти, приходять допомагати мамам. Ми працюємо на межі своїх можливостей. Пекарі працюють без перерв цілий день та ніч, щоб в магазинах було достатньо свіжого хліба!

Кожен день ми намагаємося відкрити якомога більше магазинів, але не знаємо, хто наступного дня зможе вийти на роботу, адже щодня це стає все складнішим. Закликаємо бути вдячними всім тим, хто сьогодні, ризикуючи життям працює в магазинах!

Будьте пильними, перевіряйте інформацію на наших офіційних сторінках, перш ніж поширювати її. Зберігайте спокій та не піддавайтесь паніці.

Тримаємось разом! Все буде Україна!