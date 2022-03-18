Така різниця є тимчасовим явищем, тому що Україну фінансово підтримують західні партнери.

Реальний курс іноземної валюти суттєво відрізняється від офіційного через нервовий стан українців та економіки.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив президент Київської школи економіки, екс-міністр економіки Тимофій Милованов.

Таким чином він відповів на питання про те, що кожного дня збільшується на "чорному ринку" різниця між офіційним та реальним курсом.

"Зараз ми проходимо другий етап для економіки. Перші два-три тижні був шок для економіки. Економіка намагалася вижити, люди намагалися вижити. Вся економіка жила на запасах, по інерції. Тепер всі переходять, у них є можливість подумати, подивитися навколо, і всі приймають рішення. І в цей момент люди нервують. Коли економіка нервує, ці розриви між купівлею і продажем або між "білим" ринком і "сірим" зростають. Але фундаментальних причин, щоб у нас були проблеми с курсом, немає. До тих пір, поки у нас є нормальний кордон з Європою і звідки є постійна підтримка", - сказав він.

Милованов додав, що така різниця є тимчасовим явищем, тому що Україну фінансово підтримують західні партнери.

"Доки ця підтримка є, вона буде до перемоги і після, на реконструкцію, проблем с курсом не буде, але люди нервують, звичайно, це відображається. На мою думку, це тимчасова ситуація".

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