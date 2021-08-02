Після падіння акцій Amazon статок засновника компанії склав 192,4 млрд.

Джефф Безос, який нещодавно полишив крісло директора Amazon, позбувся статусу найбагатшої людини у світі. Тепер він по праву належить власнику компанії люксових брендів LVMH Бернару Арно.

Оновлений список мільярдерів був опублікований на сайті Forbes.

Безос опустився на другий рядок рейтингу 30 липня, коли через обвал акцій Amazon його статки знизилися на 13,9 млрд доларів - до 192,4 млрд.

Арно цього дня теж втратив гроші, але значно менше - 2,9 млрд доларів. За підсумками дня його капітал оцінювали в 192,9 млрд доларів.

А 1 серпня Арно закріпив свою перевагу, ставши багатшими на 1,9 млрд. Тепер його статок становить 194,4 млрд доларів. У Безоса цього дня нічого не змінилося.

Читайте такожСтаток Маска з початку тижня впавши більш ніж на $20 мільярдівСтаном на сьогодні до топ-5 найбагатших людей планети також входять засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск (179,4 млрд доларів), співзасновник Microsoft Білл Гейтс (131,6 млрд) і засновник Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд).

Як вже повідомляв УНІАН, минулого місяця Джефф Безос встановив рекорд серед багатіїв - на тлі подорожчання акцій Amazon його статки сягнули позначки в 211 млрд доларів.

А в червні журналісти опублікували розслідування, в якому з'ясувалося, що за останні 15 років вони заплатили набагато менше податків, аніж мали.

Автор: Станислав Кожемякин