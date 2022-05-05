Конференція проходила сьогодні, 5 травня, у Варшаві.

Міжнародна донорська конференція, яка була присвячена збору коштів для України у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, зібрала 6,5 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого заключного виступу.

"Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну інформацію. Я дуже радий оголосити, що ми змогли зібрати 6,5 млрд доларів. Дякую", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

Довідка УНІАН. У столиці Польщі, Варшаві, 5 травня відбулася Міжнародна донорська конференція для допомоги Україні за участі перших осіб країн ЄС, а також президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Раніше стало відомо, що Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії отримала різної підтримки на більш ніж 12 мільярдів доларів.

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