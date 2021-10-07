Зменшення резервів відбулося через виплати за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Міжнародні резерви України у вересні 2021 року зменшилися на 9,2% і станом на 1 жовтня склали 28,705 млрд дол.

Як повідомила прес-служба Національного банку, скорочення резервів відбулося через проходження періоду пікових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

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Загалом динаміку резервів протягом вересня визначали, зокрема, операції з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав 2,557 млрд дол.

Також на динаміку резервів впливала переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість зменшилася на 202 млн дол.

Крім того, динаміку визначали операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. У вересні пропозиція валюти на міжбанку переважно перевищувала попит. Це дозволило регулятору викупити в резерви 146,6 млн дол. Разом з тим, в окремий день місяця попит на ринку перевищував пропозицію, тому з метою згладжування девальваційних коливань центробанк продав 7 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду та Національного банку", - зазначили в НБУ.

Міжнародні резерви:

Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і станом на 1 серпня 2021 року склали 28,951 млрд дол. в еквіваленті.

Міжнародні резерви України у серпні зросли на 9,2% і станом на 1 вересня 2021 року склали 31,6 млрд дол. в еквіваленті, що було рекордним максимумом за останні 9 років.

Автор: Катерина Жирій