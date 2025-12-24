З діамантом і позолотою: Нацбанк випустив особливу пам'ятну монету до Різдва (фото)

Тираж монети складає до 15 000 штук.

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету, присвячену різдвяним звичаям українців, – "Дух Різдва".

"Українці здавна напередодні Різдва, у Святий вечір, ставили на покуті в домівках дідуха – оберіг роду й добробуту, символ урожаю та духу предків. Щоб увічнити наші давні звичаї, ми створили нову пам’ятну монету "Дух Різдва", - ідеться у повідомленні пресслужби регулятора.

Монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби. Елементи оздоблення – двостороння локальна позолота зі вставкою діаманту. Тираж – до 15 000 штук.

Відео дня

На аверсі в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом’яного дідуха. Його основу прикрашає солом’яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір. Одна із зірок символізує Віфлеємську зорю - у її центрі сяє діамант.

На реверсі зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім’ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами: німби навколо їхніх голів символізують Сонце (дружина), Місяць (чоловік) та зірки (їхні діти). Перед родиною – стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику – оберегом від нечистої сили.

Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться в січні 2026 року.

Пам’ятні монети в Україні – останні новини

22 грудня НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь українських дипломатів – "Дипломатія". Монета має номінал 5 гривень. Тираж становить до 75 тисяч штук у сувенірному пакованні.

15 грудня Нацбанк повідомив про випуск нової пам’ятної монети, присвячену одній із інноваційних розробок українських зброярів – "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura".

Вас також можуть зацікавити новини: