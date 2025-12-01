Монети випустили в річницю Всеукраїнського референдуму, який запустив відлік відновленої Незалежності України.

Національний банк України презентував нові обігові монети номіналом 10 гривень, присвячені єдності та територіальній цілісності України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зазначається, що в межах серії "Ми сильні. Ми разом" в обіг уведено три пам’ятні монети, присвячені регіонам, які першими опинилися в епіцентрі російської агресії: Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областям.

Відео дня

"Символічно, що ця подія відбулася саме в річницю Всеукраїнського референдуму - дня, який запустив відлік нашої відновленої Незалежності і незворотний процес міжнародного становлення України", - написала прем’рка в Telegram.

Вона зазначила, що у 1991 році всі області - від Криму до Львівщини, від Луганщини до Чернігівщини - зробили спільний і одностайний вибір: жити у вільній та незалежній країні.

"Цей вибір закріплений в Конституції України. Зараз цей вибір щодня захищають і виборюють наші Сили оборони. Україна була, є і буде суверенною та неподільною державою. Зараз його продовжують захищати Сили оборони", - наголосила Свириденко.

Пам’ятні монети НБУ – інші новини

25 листопада Національний банк випустив нову пам'ятну монету "120 років від дня народження Ніла Хасевича", яка продовжує серію "Видатні особистості України".

Також у листопаді Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету "Рік Коня", присвячену тому, що за китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня.

Вас також можуть зацікавити новини: