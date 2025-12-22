Тираж новинки становить до 75 тисяч одиниць.

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету на честь українських дипломатів – "Дипломатія".

Про це повідомила пресслужба регулятора. Реалізація памʼятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 24 грудня 2025 року.

На аверсі розміщено стилізоване зображення оливкової гілки – найдавнішого символу миру та добросусідства.

На реверсі вгорі зображені переплетені лінії, що символізують складність міжнародних зв’язків. Трикутник візуально підкреслює стійкість основи дипломатичної діяльності. Центральним елементом композиції є прорис відбитка печатки Війська Запорізького 1648–1649 років, що свідчить про історичність української дипломатичної традиції.

Зазначається, що монета має номінал 5 гривень. Тираж становить до 75 тис. штук у сувенірному пакованні. Придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів.

