НБУ випустив ще одну нову памʼятну монету: який номінал та коли можна купити (фото)

Загальний тираж становив до 75 000 штук.

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету, присвячену одній із інноваційних розробок українських зброярів – "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura".

Як повідомила пресслужба регулятора, за допомогою цих безпілотних катерів українські військові не лише знищили низку російських кораблів, але і вперше в історії з безпілотної платформи морського базування уразили повітряні цілі: гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30.

"Тож наша нова пам’ятна монета увічнює інженерну майстерність українських розробників зброї і бойову звитягу воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння в цій війні", - йдеться у повідомленні.

Монета має номінал 5 гривень. Тираж складає до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

На її реверсі зображено стилізований надводний безпілотник "Magura", що розсікає морські хвилі. Вгорі – сцена моменту знищення ворожого винищувача Су-30, яка підтверджує ефективну протидію ворогу на морі та в повітрі. Також на монеті зображена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На аверсі монети на матовому тлі зображено стилізований образ Магури – праслов’янської богині війни, перемоги та вічного життя, покровительки війська, на честь якої і названий безпілотний катер "Magura".

Пам’ятна монета "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura" введена в обіг 12 грудня 2025 року. Купити її в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ можна з 16 грудня. Також придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів.

