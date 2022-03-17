Найближчим часом санкції посилять, що може загрожувати обвалом російської економіки і фінансової системи.

У Росії різко знецінився рубль через введені проти неї санкції після вторгнення в Україну.

Зараз за один долар дають 300 рублів, але долари на російському ринку перестали продавати. Їх просто немає в обмінниках. Про це свідчать дані моніторингу banki.ru.

Експерти прогнозують, що слабшати рубль буде і тому, що російські енергоносії поступово будуть відтісняти з ринку провідних країн, у тому числі з європейського.

Нагадаємо, Центральний банк Росії заборонив банкам продавати валюту населенню в найближчі півроку. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше 10 тисяч дол. Решту суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.

Як повідомлялося, в МВФ вважають ймовірним дефолт Росії у зв'язку з накладеними на неї санкціями за вторгнення в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: