Банк прогнозує зростання ВВП України в 2022-2023 роках на 3,2% і 3,5% відповідно.

Світовий банк очікує, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України зросте у 2022-2023 роках на 3,2% і 3,5% відповідно.

Про це йдеться в січневій доповіді Світового банку щодо глобальних економічних перспектив.

Згідно з оприлюдненими даними, зростання ВВП України у 2019 році склало 3,2%, у 2020 році було зафіксовано падіння на 4,0%, А, За попередніми оцінками, у 2021 році українська економіка продемонструвала зростання на 3,4%, що не компенсує втрати 2020 року.

У наступні два роки Світовий банк прогнозує зростання українського ВВП приблизно на тому ж рівні: 2022-2023 роках на 3,2% і 3,5% відповідно.

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Разом з тим, Світовий банк очікує уповільнення світового зростання з 5,5% у 2021 році до 4,1% у 2022-му і 3,2% у 2023-му році.

"Після потужного відновлення у 2021 році світова економіка починає помітно сповільнюватися на тлі нових загроз через нові штами COVID-19, зростання інфляції, боргів і нерівності доходів, що може поставити під загрозу відновлення країн, що розвиваються", - наголошується в документі.

ВВП і держбюджет:

ВВП - це макроекономічний показник, що показує ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього споживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

У Державному бюджеті на 2021 рік закладено було зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 4,6%.

Прогноз: