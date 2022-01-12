Світовий банк очікує, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України зросте у 2022-2023 роках на 3,2% і 3,5% відповідно.
Про це йдеться в січневій доповіді Світового банку щодо глобальних економічних перспектив.
Згідно з оприлюдненими даними, зростання ВВП України у 2019 році склало 3,2%, у 2020 році було зафіксовано падіння на 4,0%, А, За попередніми оцінками, у 2021 році українська економіка продемонструвала зростання на 3,4%, що не компенсує втрати 2020 року.
У наступні два роки Світовий банк прогнозує зростання українського ВВП приблизно на тому ж рівні: 2022-2023 роках на 3,2% і 3,5% відповідно.
Читайте такожУ Нацбанку розповіли, що відбувається з українською економікою
Разом з тим, Світовий банк очікує уповільнення світового зростання з 5,5% у 2021 році до 4,1% у 2022-му і 3,2% у 2023-му році.
"Після потужного відновлення у 2021 році світова економіка починає помітно сповільнюватися на тлі нових загроз через нові штами COVID-19, зростання інфляції, боргів і нерівності доходів, що може поставити під загрозу відновлення країн, що розвиваються", - наголошується в документі.
ВВП і держбюджет:
ВВП - це макроекономічний показник, що показує ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього споживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.
У Державному бюджеті на 2021 рік закладено було зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 4,6%.
Прогноз:
- 21 жовтня 2021 року Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2021 році, враховуючи більш тривалий і істотніший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ - з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - з 4% до 3,8%.
- Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,5% – в порівнянні з 4% в попередньому прогнозі.
- Міністерство економіки прогнозувало, що ВВП України за підсумками року зросте на рівні 4,1%.
- Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року зріс на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.