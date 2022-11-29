До закінчення торгів залишилося всього кілька годин.

В Україні на інтернет-аукціоні продають рідкісну монету - срібняк Володимира Великого часів Київської Русі.

Як свідчить відповідне оголошення на Violity, лот зроблений зі срібла в 11 столітті. Монета коштує близько 1029 доларів, що за актуальним курсом валют в Україні становить 37 тисяч гривень.

До закінчення торгів залишилося всього кілька годин.

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За словами автора оголошення, монета в чудовому стані (як на свій вік), на ній немає дефектів і її не реставрували. Вага монети становить 2,11 г.

Рідкісна монета знаходиться в окремій категорії "Срібняки Володимира, Святополка, Ярослава, Тмутараканське князівство".

Наразі за лотом стежать 112 людей.

Рідкісні монети в Україні

Нумізмати готові віддавати чимало грошей за рідкісні монети. Так, за 1 гривню можна отримати навіть 10 тисяч гривень. Однак монета повинна мати особливість - унікальний вузький гурт.

На аукціонах також з'являлася монета за 27 тисяч гривень. Такі гроші нумізмати були готові віддати за 5 копійок, які експерти називають "хуліганкою".

Тому українцям варто уважніше перебирати монети в гаманцях, адже серед звичайних "копійок" можуть виявитися по-справжньому цінні екземпляри.

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