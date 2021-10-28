Основна сума заборгованості припадає на промисловість.

Заборгованість підприємств з виплати заробітна платня в Україні у вересні 2021 року зросла на 1,9% у порівнянні з попереднім місяцем, і на 1 жовтня 2021 року становила 4,004 млрд грн.

Як повідомляє Державна служба статистики, основна частка заборгованості припадає на промисловість (77%).

Читайте такожШмигаль доручив органам влади погасити борги по зарплатах

При цьому більшу частину боргу утворено в Донецькій (22%), Дніпропетровській (12,2%), Харківській (12,4%) областях та місті Києві (17,1%).

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 1 жовтня 2021 року склала 158,4 млн грн.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6 тис.грн.

Заборгованість по зарплаті:

За даними Державної служби статистики, заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні у квітні 2021 року зросла на 5,4% у порівнянні з попереднім місяцем і на 1 травня становила 3,57 млрд грн.

Основна частка заборгованості припадає на промисловість (77,7%), професійну, наукову та технічну діяльність (7,2%). Близько половини боргу утворено в Донецькій (23,2%), Харківській (13,3%) областях та місті Києві (12,9%).

1 липня 2021 року Шмигаль доручив органам влади погасити борги по зарплатах.

Автор: Катерина Жирій