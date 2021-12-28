Основна сума заборгованості припадає на промисловість.

Заборгованість підприємств з виплати заробітної платні в Україні в листопаді 2021 року зросла на 51% у порівнянні з 1 січня 2021 року і на 1 грудня склала 3,943 млрд грн.

Як повідомляє Державна служба статистики, у порівнянні з жовтнем 2021 року заборгованість знизилася на 1,6%.

Читайте такожВ Україні зростають борги із зарплат

Основна частка заборгованості припадає на промисловість (76,1%). При цьому більш ніж половину утворено в Донецькій (24%), Харківській (12,4%), Дніпропетровській (12,3%) областях та м.Києві (13,3%).

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 1 грудня 2021 року склала 157,7 млн грн.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Мінімальна зарплата:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні буде піднята з 6 тис. до 6,5 тис. грн.

Заборгованість по зарплаті:

За даними Державної служби статистики, заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні у квітні 2021 року зросла на 5,4% у порівнянні з попереднім місяцем і на 1 травня становила 3,57 млрд грн.

Основна частка заборгованості припадала на промисловість (77,7%), професійну, наукову та технічну діяльність (7,2%). Близько половини боргу утворено в Донецькій (23,2%), Харківській (13,3%) областях та місті Києві (12,9%).

1 липня 2021 року Шмигаль доручив органам влади погасити борги по зарплатах.

Заборгованість підприємств з виплати заробітної платні в Україні у вересні 2021 року зросла на 1,9% у порівнянні з попереднім місяцем, і на 1 жовтня 2021 року становила 4,004 млрд грн.