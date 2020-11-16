Працівник оператора поштового зв'язку під час виплати на суму від 5 до 30 тис. грн для ідентифікації та верифікації має тільки звірити ідентифікаційні дані клієнта із зазначеними у виплатних документах або бланках поштових переказів.

Національний банк України спростив для операторів поштового зв'язку процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, допомог, субсидій та інших виплат населенню.

Про це повідомила прес-служба регулятор.

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"Це рішення дозволить поштовим операторам безперебійно забезпечувати виплати пенсій та грошової допомоги за відсутності автоматизації в їх відділеннях. Водночас українські пенсіонери та інші одержувачі грошової допомоги не відчують жодних незручностей під час ідентифікації та верифікації", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відтепер працівник оператора поштового зв'язку під час виплати на суму від 5 тис.до 30 тис. грн для ідентифікації та верифікації має лише звірити ідентифікаційні дані клієнта із зазначеними у виплатних документах або бланках поштових переказів. Після звірки клієнт та представник поштового оператора проставляють власноручні підписи у виплатних документах. Виплатні документи мають бути оформлені належним чином і зберігатися протягом строків, визначених законом про фінансовий моніторинг.

Відкриття рахунку під час карантину

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Автор: Катерина Жирій