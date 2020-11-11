Такі зміни необхідні для зменшення кількості відвідувань громадянами установ при призначенні пенсії або допомоги у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Кабінет Міністрів України спростив процедуру відкриття банківського рахунку для одержувачів пенсій та грошової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" уряд прийняв в ході сьогоднішнього засідання.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це ще один крок для спрощення соціальної сфери - впровадження політики одного звернення в питанні призначення пенсій.

"Як це було раніше – потрібно було йти до Пенсійного фонду, потім до банку для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову до банку. Це була ціла процедура, вона була досить обтяжлива, і під час коронавірусу процедура стала ще й дуже небезпечною. Тепер має запрацювати політика одного звернення, коли людина просто звертається до Пенсійного фонду, далі за зверненням самого фонду або органу соціального захисту буде відкрито рахунок у банку", - сказав Шмигаль.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, спрощення процедури відкриття поточних рахунків одержувачам пенсій та грошової допомоги передбачає можливість відкриття таких рахунків уповноваженими банками за бажанням одержувача за зверненням органів Пенсійного фонду та органів соціального захисту населення.

Зазначається, що такі зміни необхідні для зменшення кількості відвідувань громадянами установ при призначенні пенсії або грошової допомоги у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, особливо небезпечної для осіб похилого віку.

"Для відкриття такого рахунку потрібно буде лише один раз звернутися до органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення, що сприятиме вибору одержувачами способу отримання виплат через поточні рахунки в уповноважених банках, поширенню практики використання безготівкових розрахунків і, відповідно, зменшенню контактів з іншими особами", - йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Хронологія подій

9 листопада 2020 року заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом Уряд прийме рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України та заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Також передбачається рекомендувати суб'єктам господарювання ввести окремий час для обслуговування осіб старше 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в "червоних зонах" дозволити працювати магазинам, але з 7:00 до 20:00, при цьому, щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути введений в Україні з 14 листопада.

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Автор: Катерина Жирій