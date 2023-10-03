Минулого тижня ситуація на валютному ринку стала дещо спокійнішою.

У вересні 2023 року українці втричі активніше купують валюту, порівняно із серпнем.

Згідно з даними Національного банку, у вересні населення придбало готівкової та безготівкової валюти на 2,033 млрд доларів в еквіваленті. Обсяг продажу валюти населенням за місяць склав 1,589 млрд доларів.

Таким чином, українці придбали валюти на 444 млн доларів більше, аніж продали (в серпні різниця між купівлею та продажом валюти склала 149 млн доларів).

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Вочевидь, збільшення ажіотажу стосовно купівлі валюти було пов’язане з очікуваннями населення щодо "відпускання" Нацбанком офіційного курсу гривні, про що з літа велися розмови, а експерти прогнозували повернення до плаваючого курсу саме восени. Приводом стало затвердження наприкінці червня регулятором Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування, що було однією з вимог МВФ в рамках програми розширеного фінансування.

Втім, скасувавши з сьогоднішнього дня фіксований курс гривні до долара, регулятор запровадив режим керованої гнучкості валютного курсу, тобто про плаваючий курс ще не йдеться.

Аналітики інвестгрупи ICU у фінансовому тижневику зазначили, що минулого тижня ситуація на валютному ринку стала трошки спокійнішою порівняно з попередніми тижнями, а готівковий курс гривні продовжив посилюватися.

На міжбанківському ринку обсяги купівлі та продажу валюти за підсумками чотирьох робочих днів зменшилися. Клієнти банків (юридичні особи) купили валюти на 36% більше, ніж продали, що значно менше, ніж за аналогічний період попереднього тижня, коли таке перевищення сягало 64%. Відповідно НБУ значно зменшив обсяг інтервенцій із продажу валюти на 25% - до $617 млн.

"Водночас на готівковому ринку купівля валюти населенням другий тиждень поспіль перевищила продаж на понад 30% за підсумками 4 робочих днів. Але обсяги купівлі та продажу валюти майже не змінилися. У підсумку за тиждень курс гривні в системно важливих банках посилився на приблизно 0,4%, або на 14 копійок, до 37,3-38,1 грн/$", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що наступні кілька тижнів ринок пристосовуватиметься до режиму гнучкого курсу, до якого НБУ переходить сьогодні. Через це тимчасово можливе зростання волатильності готівкового курсу, збільшення попиту на міжбанківському ринку та, відповідно, інтервенцій НБУ.

Валютний курс в Україні

2 жовтня стало відомо, що Нацбанк запровадив гнучкий курс. Національний банк заявив про скасування з 3 жовтня фіксованого обмінного курсу гривні до долара. Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку.

Цей режим відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24 лютого 2022 року, та передбачає, що НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та компенсуватиме структурний дефіцит валюти, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

НБУ дозволив банкам самостійно встановлювати курс безготівкової валюти. Раніше банки могли купувати і продавати валюту за заявками клієнтів лише в межах офіційного курсу НБУ +/- 1%.

Офіційний курс гривні до сьогоднішнього дня був зафіксований на рівні 36,57 грн/дол.

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