Йдеться про монети 1995 року випуску.

В Україні деякі монети номіналом в 1 гривню можна продати за ціною від 8 до 16 тис.грн, залежно від стану.

Про це повідомляє аукціон Violity.com.

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Йдеться про монети 1992 року випуску. За словами нумізматів, це досить рідкісні монети, які відрізняються гладким карбуванням ребра.

Монету, на якій збереглося 95% рельєфу, можна продати за 15,6 тис. грн.

Монету 1996 року випуску, але в поганому стані можна продати майже за 8 тис. грн.

Зіпсовані монети

25 червня 2021 року Національний банк України виставив на аукціон брухт зношених і виведених з обігу монет загальною вагою близько 45,8 тонни.

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Автор: Олена Коваленко