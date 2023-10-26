Регулятор залишив незмінними ставки за своїми операціями з банками.

Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня встановити облікову ставку на рівні 16%, знизивши її з 20%.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт. У такий спосіб Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі", - сказав голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

Він зазначив, що утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості.

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Також Пишний повідомив, що за умови відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму НБУ бачить можливість додаткового зниження облікової ставки на найближчому засіданні.

"Водночас очікувана траєкторія інфляції та плани щодо подальших кроків з валютної лібералізації обмежують простір для пом'якшення процентної політики у наступному році. Повернення до циклу зниження облікової ставки в 2024 році стане можливим лише в разі суттєвого зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки", - сказав Пишний.

Ключова ставка

У вересні Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%, чому сприяли подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість.

У липні Національний банк вперше з червня 2022 року знизив облікову ставку з 25% до 22%.

Облікова ставка - монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який Національний банк надає кредити банкам. Від цього залежать відсотки, під які банки будуть надавати кредити і депозити населенню та бізнесу. За допомогою облікової ставки Нацбанк намагається впливати на інфляцію.

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