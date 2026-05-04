Кабмін продовжив 'Національний кешбек': скільки ще діятиме програма

Обсяг нарахування кешбеку залежить від категорії придбаних товарів.

Кабінет міністрів продовжив до завершення дії воєнного стану, але не пізніше ніж 30 квітня 2028 року експериментальний проєкт "Національний кешбек". Відповідне рішення закріплене постановою уряду №559 від 29 квітня, повідомляє офіційний сайт Кабміну.

Разом з тим, документ підтверджує, що нарахування кешбеку на пальне завершиться 31 травня 2026 року, а його розмір зменшено до 500 гривень на місяць. Кешбек на пальне нараховується у таких розмірах: 15% - дизельне пальне; 10% - бензин; 5% - скраплений газ.

Обсяг нарахування кешбеку залежить від категорії придбаних товарів. Для товарів у категоріях, частка імпорту в яких складає до 35%, нраховуватиметься 5% кешбеку, а якщо понад 35% - 15%.

Відео дня

Сума кешбеку за придбані у попередньому місяці товари (окрім пального) не може перевищувати 3 тисячі гривень.

У додатку до постанови наводиться перелік товарів, на які можна використати кошти національного кешбеку. Зокрема, це комунальні послуги, транспортні послуги, продукти харчування, ліки тощо.

При цьому окремо визначається, що кешбек не можна витратити на придбання підакцизних товарів.

Національний кешбек – останні новини

Наприкінці листопада 2025 року Кабмін схвалив постанову, якою було передбачено припинення нарахування кешбеку 1 травня 2026 року. На цьому тлі поширювалася інформація про згортання національного кешбеку, яку Мінекономіки заперечувало.

1 травня заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів під час презентації результатів дослідження функціонування програми "Національний кешбек" заявив, що уряд налаштований продовжити дію програми.

Згідно з результатами дослідження, програмою "Національний кешбек" щомісяця користуються близько 4,8 мільйона українців. Дві третини користувачів - це сім’ї з доходом нижчим за середній.

Вас також можуть зацікавити новини: