Курс гривні до євро склав 31,17 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 20 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,65 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 31,17 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,65/26,67 грн/дол., до євро - на рівні 31,17/31,19 грн/євро.

Курс на 19 серпня:

Національний банк України на четвер, 19 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,65 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій