Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,11 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 21 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,32 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 32,11 грн/євро, тобто гривня зміцнилася також на 8 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,34/28,36 грн/дол., до євро - на рівні 32,13/32,15 грн/євро.

Курс на 20 січня:

Національний банк України на четвер, 20 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,40 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозували, що в січні 2022 року гривня може ослабнути до рівня 28,2-28,3 грн/дол.

За прогнозом старшого фінансового аналітика групи ICU Тараса Котовича, курс долара наприкінці січня коливатиметься в діапазоні 28-28, 5 грн/долар