Основний тягар скорочень ляже на внутрішній бізнес Credit Suisse і його інвестиційний банк.

Швейцарський банк UBS Group AG звільнить до 30% працівників. Йдеться про співробітників, які знаходяться в штаті і працюють на повну ставку.

Як повідомила швейцарська газета Sonntags Zeitung, масове звільнення пов'язане з дублюванням функцій через приєднання до банку Credit Suisse.

Скорочення може торкнутися від 25 000 до 36 000 працівників із загального штату банку, який по завершенні злиття збільшиться приблизно до 120 000 чоловік.

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Тільки в Швейцарії близько 11 000 співробітників можуть залишитися без роботи. Основний тягар скорочень ляже на внутрішній бізнес Credit Suisse і його Інвестиційний банк.

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12 лютого 2023 року другий за величиною банк Швейцарії Credit Suisse заморозив $19 мільярдів активів РФ. Зі згаданої суми 4 млрд належать людям, які потрапили під санкції Швейцарії. Решта 13,6 млрд - це гроші росіян, які перебувають під обмеженнями інших європейських країн. Сюди можуть входити і кошти Центробанку або безпосередньо РФ.

20 березня 2023 року найбільший у Швейцарії банк UBS почав масові перевірки своїх клієнтів російського походження, вимагаючи від них документи, що підтверджують законність їх перебування в країні.

UBS зажадав від клієнтів надати копії паспорта країни проживання або дозволу на проживання в Швейцарії до 5 травня 2023 року. Тим, хто не надасть запитувані документи, банк погрожував блокуванням рахунків.

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