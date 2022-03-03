У Diageo стверджують, що їхнім пріоритетом є безпека людей.

Найбільший світовий виробник алкоголю Diageo призупинив поставки в Україну і РФ.

Про це повідомляє Reuters.

"Нашим пріоритетом є безпека наших людей в Україні та регіоні в цілому", - повідомили в компанії.

Раніше стало відомо, що в низці українських міст, зокрема і в Києві, заборонили продавати алкогольні напої.

Нагадаємо, 24 лютого Росія вдерлася в Україну, агресор почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував й мирні міста. Українську територію також бомбили з території Білорусі.

Низка країн світу вирішили покарати російську владу за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції.

За даними ДСНС, станом на 2 березня внаслідок ворожих бомбардувань загинули понад 2 тисячі цивільних українців.

Довідка УНІАН. Diageo - британська компанія, найбільший світовий виробник алкогольних напоїв класу преміум. Штаб-квартира знаходиться в Лондоні. Основні торгові марки компанії: віскі Johnnie Walker, J&B, White Horse і Crown Royal, горілка Smirnoff, лікер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's, пиво Guinness.

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