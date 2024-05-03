Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінустановам приймати в заставу за кредитами фізосіб товари подвійного використання. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
"Національний банк заборонив банкам і небанківським фінансовим установам здійснювати активні операції з фізичними особами, предметом забезпечення за якими є товари подвійного використання", - сказано в повідомленні.
Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету міністрів.
Це, зокрема, можуть бути дрони, тепловізори, прилади нічного бачення тощо, які зараз часто зустрічаються у ломбардах.
Згідно з повідомленням, заборона введена на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет" з метою сприяння безпеці та стабільності банківської системи, запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану.
Ситуація з онлайн-казино в Україні
Нещодавно президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо онлайн-казино. Це сталося після того, як в Україні набула розголосу ситуація з онлайн-казино та ігровою залежністю серед військовослужбовців.
Відповідну петицію про обмеження роботи онлайн-казино у березні 2024 року створив військовослужбовець Павло Петриченко, вона набрала необхідну кількість голосів у рекордні строки.
20 квітня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Таким чином, в Україні обмежать діяльність онлайн-казино.
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