Оцінка українцями добробуту власної родини дещо покращилася і стала близькою до показників травня 2021 року.

Оцінка українцями добробуту власної сім'ї дещо покращилася і стала близькою до показників травня 2021 року.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня.

"У травні 2021 року тільки 36% українців оцінювали рівень добробуту власної сім'ї як "дуже" або "досить" поганий", 48% — як "не поганий і не хороший", 14% — як "гарний" або "дуже гарний"), а у вересні–жовтні 2022 року дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як "дуже" або "досить поганий" (до 39%), частка тих, хто вважав його "хорошим" або "дуже хорошим", знизилася до 10%", - розповіли соціологи.

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У той же час, за даними опитування, проведеного в лютому–березні 2023 року, оцінка добробуту сім'ї дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані в травні 2021 року: 35% оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий, 50% - як "не поганий і не хорошою", 12% - як "хороший" або "дуже хороший".

"Це може бути свідченням певної адаптації громадян до ситуації, породженої війною", - вважають дослідники.

Така ж тенденція спостерігається і в очікуванні змін у добробуті сім'ї: частка тих, хто очікував, що добробут його сім'ї в найближчі 2-3 роки покращиться, у вересні–жовтні 2022 року порівняно з травнем 2021 року зросла з 29% до 41%, а в лютому - березні 2023 року — до 49,5%.

Частка тих, хто очікував погіршення добробуту, знизилася і склала відповідно 16,5%, 13% і 10%. Також меншою стала частка тих, хто вважає, що добробут сім'ї не зміниться (відповідно 27%, 16,5% і 13%).

"Попри певну психологічну адаптацію до змін в економічній ситуації, що відбуваються під час війни, 21% опитаних відзначають, що доходи їх сім'ї після 24 лютого 2022 року значно зменшилися, 32% - що доходи дещо зменшилися, 36% відповіли, що доходи не змінилися, 5% - що вони дещо зросли, і 1% - що значно зросли", - йдеться в результатах опитування.

Порівняно з серединою 2021 року зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021 року до 14% у березні–лютому 2023 року), а також тих, кому вистачає коштів лише на харчування та придбання необхідних недорогих речей (з 38% до 42%).

Також зменшилася з 44% до 34% частка тих, кому "в цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого споживання, таких як меблі, холодильник, телевізор, вже викликає труднощі". При цьому статистично значимо не змінилася сукупна частка тих, хто відповів: "живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки не в змозі (купити квартиру, автомобіль й т.ін.)"та "ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо" (відповідно 7,5% і 7%).

За результатами опитування, рівень добробуту громадян суттєво залежить від їх віку.

Так, особливо низьким є добробут представників старшого покоління - 29% тих, кому 60 і більше років, відзначили, що їм не вистачає грошей навіть на необхідні продукти (в інших вікових групах - від 6% до 11%), а 50% - що грошей вистачає тільки на харчування і на придбання необхідних недорогих речей (в інших вікових групах - від 35% до 45%).

Опитування методом face-to-face проводилося на підконтрольних територіях України за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Опитано 2 тис. 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування під час війни

Як свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня, у 2023 році зменшилася кількість негативних оцінок економічної ситуації в Україні, а економічні очікування українців у середньостроковій (2-3 роки) перспективі істотно покращилися.

У лютому 2023 року 90% українців виступали "за" удари по Росії. Про це свідчили результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

У березні 2023 року за результатами опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова понад 80% опитаних українців вважають, що Білорусь є стороною, яка воює проти України.

Як свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 22 лютого по 6 березня, майже 70% українців підтримують план військового визволення Криму.

Як свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року, серед державних і громадських інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 96% опитаних). На другому місці за рівнем довіри знаходяться волонтерські організації – їм довіряють 88% респондентів. Президенту довіряють понад 80% громадян, уряду – 50%.

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