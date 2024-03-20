Європейські політики не змогли схвалити рішення про продовження заходів лібералізації ще на рік.

Європейські політики не змогли схвалити рішення про продовження заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, погрожуючи зірвати саміт, на якому лідери хочуть відновити обіцянки щодо політичної, військової та економічної підтримки Києва. Про це пише Politico з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.

Видання вказує, що посли ЄС мали затвердити тимчасову угоду, але кілька країн відмовилися, вимагаючи більше часу, щоб оцінити вплив договору.

"Це небажаний поворот напередодні саміту ЄС у четвер, на якому лідери хочуть продемонструвати солідарність з Україною, оскільки вона протистоїть дворічній агресійній війні Росії, водночас дбаючи про те, щоб не розлютити впливових виборців, у тому числі фермерів, які борються, які можуть вплинути на червневі вибори до Європарламенту", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що компроміс, досягнутий між переговорниками з Європейської Ради, Європарламенту та Єврокомісії, розширить обмеження на імпорт, щоб охопити чотири додаткові сільськогосподарські продукти, і вимагатиме від виконавчої влади ЄС діяти швидше в разі різкого зростання імпорту.

"На щастя для Києва, учасники переговорів ЄС також вирішили не продовжувати базовий період 2022-2023 років для розрахунку лімітів, щоб включити 2021 рік, коли імпорт з України в ЄС був значно меншим. Але це була червона лінія для Парижа", - пише ЗМІ.

Так, міністр сільського господарства Франції Марк Фено заявив, що "угода все ще не така, як ми хотіли", додавши, що солідарність з Україною не повинна відбуватися "ціною надмірної дестабілізації" європейських ринків.

"Під час окремого голосування законодавці торгового комітету Європейського парламенту схвалили досягнутий вночі компроміс. Однак рішення провести голосування застало деяких законодавців зненацька, оскільки їм зазвичай доводиться чекати зеленого світла від послів, щоб затвердити текст. Існує ризик того, що інститутам доведеться повернутися за стіл переговорів, якщо посли, які знову зберуться наступного тижня, вирішать внести зміни в текст. Хоча остання попередня невдача ускладнює процес, учасники переговорів все ще сподіваються, що заходи будуть узгоджені до закінчення їх терміну дії на початку червня", - пише видання.

Спрощена торгівля України з ЄС - останні новини

У середу, 20 березня, ЄС домовився продовжити пільгову торгівлю для України. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на український агроекспорт до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року.

Водночас, згідно з рішенням, Єврокомісія може вжити швидких дій та запровадити будь-які заходи, які вона вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн-членів.

Раніше Європарламент "завернув" пропозицію ЄК по спрощенню торгівлі з Україною. Зокрема, депутати посилили гарантії для фермерів ЄС на випадок зростання української продукції.

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