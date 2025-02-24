Стере висловився про зацікавленість у співпраці в виробництві дронів.

Норвегія виділить у 2025 році на допомогу Україні 3,5 мільярда євро. Про це під час виступу на саміті "Підтримуй Україну" наголосив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

"Хочу сказати від імені Норвегії сказати, що 3,5 млрд євро буде виділене у 2025 році, щоб якомога більше допомогти вашим потребам", - заявив Стере.

Він підкреслив, що Норвегія й надалі надаватиме жителям Україні допомогу, зокрема 1 мільярд євро - на гуманітарну підтримку, 300 мільйонів євро – на енергетику тощо.

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"Я почув ваш запит про підтримку у сфері енергетики, про яку ви мені говорили кілька днів тому. Буде 300 млн євро – виділений пакет стосовно запиту підтримки енергетики", – додав Стере.

За його словами, Норвегія відкрила прямий канал інвестицій у промисловість України, та наголосив, що фінансових гарантій буде виділено 4 мільйона євро.

"Фінансові гарантії, ще буде виділене 4 млн євро. Також ми відкрили прямий канал інвестицій у вашу промисловість. Можливо, будемо співпрацювати в багатьох сферах, особливо це стосується дронів – це надзвичайно важливо. І також ми хочемо надати військову допомогу, як колеги сказали, масштабуватись – не час нам робити паузу. На це буде виділено 300 млн євро", - сказав політик.

Стере додав, що європейські країни не можуть просто вимагати, "стукнувши кулаком", місце за столом переговорів під час обговорення миру з РФ, тому що президент США Дональд Трамп може сказати "хто ви тут такі". Тому, як підкреслив прем’єр-міністр, треба об’єднатися та доводити свою позицію за допомогою військової, політичною та економічної сили.

Допомога Україні - останні новини

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС передасть Україні 3,5 мільярда євро у березні 2025 року. Зазначається, що загалом ЄС та країни-члени з початку повномасштабного вторгнення РФ передали Києву 134 мільярди євро.

При цьому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що передасть першу частину допомоги Україні розміром у 5 мільярдів доларів, які профінансуються за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

У свою чергу прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна виділить Києву новий пакет військової допомоги, загальна сума якого складає 1 мільярд євро.

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