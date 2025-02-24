Педро Санчес запевнив, що продовжить підтримувати українців.

Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги, загальна сума якого складає 1 мільярд євро. Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу на саміті "Підтримуй Україну", що проходить у Києві за участю низки іноземних лідерів.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно. Ми будемо продовжувати надавати військову допомогу, військову техніку та обладнання. Навіть із більшою рішучістю, ніж це відбувалось в минулому. І я готовий оголосити новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярд євро у 2025 році", - сказав він.

За словами Санчеса, Іспанія братиме участь у відновленні України.

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"Ми будемо працювати пліч-о-пліч з Україною над процесом відновлення. Ми будемо створювати структури для покращення процесу, ми будемо заохочувати наші компанії до участі в проєктах та програмах України", - зазначив іспанський премʼєр-міністр.

Санчес додав, що окрема увага також приділятиметься українській даіспорі.

"Я радий зазначити, що Іспанія та Україна створять спеціальний український хаб у провінції Аліканте", - повідомив політик.

Допомога Іспанії для України - останні новини

Іспанія минулого року передала Україні танки Leopard 2А4, екскаватори та велику кількість протитанкових ракет.

Також уряд Іспанії заявив, що терміново надішле Україні батарею комплексу протиповітряної оборони HAWK ("Яструб"). Такі ж системи постачали Україні США. Українська ППО використовує ці ЗРК для захисту від російських крилатих ракет та безпілотників. HAWK продемонстрували неабияку ефективність, особливо щодо знищення ударних БПЛА "шахедів".

Іспанія - перша країна, яка передала зенітні ракетні комплекси MIM-23 HAWK у 2022 році.

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