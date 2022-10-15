Це станеться вперше за 30 років членства України в Світовому банку та МВФ.

Міністр фінансів Сергій Марченко обраний головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду на 2023 рік.

Про це Марченко повідомив у Facebook.

"Щойно я був обраний головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік. Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ", - написав він.

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Марченко зазначив, що для нього велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені.

Він також висловив надію, що новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-членами Світового банку та МВФ.

Як зазначили у Міністерстві фінансів, Світовий банк і МВФ обирають голову Ради керуючих на основі регіональної ротації. У 2023 році головування перейде до країн-членів Європи та Центральної Азії.

Фінансування України від МВФ та Світового банку

13 жовтня в Україну надійшло 1,3 млрд дол. екстреного фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Раніше у Нацбанку заявляли, що Україна очікує у листопаді на початок програми з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 20 мільярдів доларів.

Світовий банк 30 вересня оголосив про надання Україні додаткових 530 млн доларів для вирішення негайних потреб.

На сьогодні Світовий банк мобілізував для України майже 13 млрд доларів екстреного фінансування, зокрема й у зобов’язаннях та гарантіях донорів. З цієї суми 11 млрд доларів вже виділені у повному обсязі.