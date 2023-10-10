Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро – 40,01 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 10 жовтня, залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні також не змінився і складає 40,80 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,01 грн за євро.

Курс валют в Україні

9 жовтня 2023 року стало відом, що у "ПриватБанку" дорожчає євро. Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора подорожчав на 5 копійок і становить 40,70 грн за євро.

Відео дня

Офіційний курс валют на 10 жовтня показав, що гривня продовжує зміцнення. НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,55 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,48 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок.

Аналітик Олексій Козирєв зазначив, що поведінка валютного ринку останніх днів, зниження тиску на готівковому ринку і активна присутність Національного банку на торгах вселяють оптимізм у подальші перспективи для гривні на найближчі дні.

Вас також можуть зацікавити новини: