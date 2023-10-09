Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,48 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 10 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,55 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,48 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,54/36,56 грн/дол., євро - 38,48/38,50 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 9 жовтня, після того, як з’явився свіжий курс валют, залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар. За даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 10 копійок і складає 40,80 грн за євро.

У "ПриватБанку" повідомили, що дорожчає євро. Курс готівкового долара до гривні сьогодні, 9 жовтня, залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 40,70 грн за євро.

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