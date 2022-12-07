Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок - до 41,85 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро - 41,00 грн за євро.

Відео дня

Курс під час війни:

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні на рівні понад 42 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: