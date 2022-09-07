Курс гривні до євро сьогодні становить 40,50 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 7 вересня, ослаб на 10 копійок – до 40,90 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок – до 40,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., Євро – 39,70 грн за євро.

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Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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