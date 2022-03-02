Пенсійний фонд України забезпечить виплати в березні.

Пенсійний фонд України готовий профінансувати виплату пенсій у березні. У зв'язку з війною в Україні процедура виплат трохи змінилася.

"У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача виплата пенсії йому здійснюється шляхом переказу коштів без відкриття рахунку в банку на підставі звернення (особистого або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку або в особистому електронному кабінеті) до органів ПФУ", - йдеться в заяві ПФУ.

Виплата пенсії може проводитися без урахування строків, визначених частиною першою статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Тобто, при необхідності, виплатний період може бути продовжений після 25 числа.

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