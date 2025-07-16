Зазначається, що середній розмір пенсії становить 6 410,17 гривні.

В Україні налічується 10 259 722 пенсіонери. Більше половини українців на заслуженому відпочинку отримують менше ніж до 5 тисяч гривень, а понад 10 тисяч отримують майже 15%.

За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 липня розмір пенсій розподіляється:

до 3000 гривень - 3,7% або 380 611 осіб, середня виплата - 2 287,07 грн;

3001 - 4000 грн - 32% або 3 277 946 осіб, середній розмір - 3 342,60 грн;

4001 - 5000 грн - 20,5% або 2 101 408 осіб, середня пенсія - 4 509,81 грн;

5001 - 10000 грн - 29% або 2 980 310 осіб, середня пенсія - 6 858,67 грн;

понад 10000 гривень - 14,8% або 1 519 447 осіб, середня пенсія - 15 809,24 грн.

Зазначається, що виплати збільшили на 10,7% або на 621,12 гривні. Таким чином, середній розмір пенсії на 1 липня становив 6 410,17 гривні.

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Пенсії в Україні - хто отримує найбільше

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що найвищі пенсії отримують судді та прокурори.

За його словами, максимальна пенсія суддів становить 390 тисяч гривень. Водночас замикає умовний топ-20 пенсія в 320 тисяч гривень. У середньому ж судді-пенсіонери отримують 107 тисяч гривень.

Таким чином, розрив між найбільшою і мінімальною (2361 грн) пенсіями в Україні становить 156 разів.

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