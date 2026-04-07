У квітні деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії: про які суми йдеться

Також цього місяця усім пенсіонерам та отримувачам соцвиплат нарахують доплату у 1500 гривень.

З 1 квітня в Україні провели перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

Як розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в етері телемарафону, загалом перерахунок торкнувся 9,5 млн пенсіонерів, які отримали доплати у розмірі від 100 до 2595 грн залежно від розміру пенсії.

"Хочу сказати, що після перерахунку середній розмір пенсії на сьогодні складає 7100 гривень, трохи більше, ніж ця цифра. Досить успішно цей процес пройшов", – зазначив Улютін.

Відео дня

Також він розповів про початок виплат одноразової допомоги у 1,5 тис. грн.

"Відсьогодні ми починаємо виплати 1,5 тис. Виплата буде здійснюватися разово протягом квітня. На цю виплату можуть претендувати всі отримувачі соціальних виплат, а також пенсіонери", – сказав міністр.

Зокрема, учора, 6 квітня, було перенаправлено ресурс для виплати цієї підтримки для 540 тис. пенсіонерів, які отримують виплати через "Укрпошту".

За словами Улютіна, виплата буде нарахована автоматично. Міністр зазначив, що кошти можуть бути використані на будь-які потреби без обмежень.

"По цих 1,5 тис. обмежень немає. Ця виплата була запропонована, щоб згладити шоки, які йдуть з паливною кирзою внаслідок подій на Близькому Сході, і безпосередньо ця виплата може бути спрямована на будь-які цілі", – пояснив він.

Пенсії в Україні

