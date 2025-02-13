Андрій Пишний вважає, що дропів не було б, якби банки належним чином перевіряли клієнтів.

Нацбанк готовий скасувати обмеження у 150 000 гривень на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.

Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes нагадав, що в регуляторі й раніше пояснювали, що ці обмеження тимчасові і самі собою не зможуть побороти таке явище, як дропи. Зробити це можна тільки комплексом заходів, зокрема законом про реєстр дропів, на ухвалення якого розраховує НБУ.

Крім заходів регулятора, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі "знай свого клієнта", зазначив очільник Нацбанку.

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Пишний вважає, що дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта та брали до уваги його трансакційну історію.

"Місяць-два дивитимемось, як працюватимуть оновлені процеси. Якщо вони будуть ефективними, НБУ, як і обіцяв, скасує обмеження у 150 000 гривень для карткових переказів", - зазначив голова НБУ.

Обмеження на карткові перекази в Україні - головні новини

З 1 лютого українські банки запровадили нові обмеження на карткові перекази, в тому числі за реквізитами IBAN. Місячний ліміт складе 150 тисяч гривень. Відповідні положення містить меморандум, підписаний українськими банками.

Для клієнтів з високим рівнем ризику діятимуть обмеження у 50 тисяч гривень на місяць. Клієнти з середнім та низьким рівнями ризику зможуть переказувати 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня ліміт знизиться до 100 000 гривень на місяць.

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