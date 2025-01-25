З 1 лютого банки запровадять нові обмеження на карткові перекази

За наявності документально підтверджених доходів можна буде переказувати кошти у більшому розмірі.

З 1 лютого українські банки запровадять нові обмеження на карткові перекази, в тому числі за реквізитами IBAN. Місячний ліміт складе 150 тисяч гривень. Відповідні положення містить меморандум, підписаний українськими банками.

Нововведення стосуватиметься лише клієнтів, чиї доходи не підтверджені документально. При цьому клієнти будуть розподілені на три категорії залежно від ступеня ризику, який визначатимуть банки.

Для клієнтів з високим рівнем ризику діятимуть обмеження у 50 тисяч гривень на місяць. Клієнти з середнім та низьким рівнями ризику зможуть переказувати 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня ліміт знизиться до 100 000 грн на місяць.

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За даними НБУ, ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу.

Крім того, клієнт під час обслуговування має право звернутися до банку-учасника Меморандуму із запитом для підвищення встановленого ліміту з обов’язковим наданням документального підтвердження коштів.

Обмеження карткових переказів - що відомо

10 грудня Національний банк повідомив про підписання Меморандуму про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг між двома профільними асоціаціями та чотирма банками. Згодом до меморандуму про обмеження карткових переказів, який був підписаний чотирма найбільшими українськими банками, приєдналися ще 25 фінансових установ - 23 банки та дві фінансові компанії.

Меморандум передбачає перевірки клієнтів уже на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на тих, щодо яких є критерії "високої" ризикованості та "низької". Обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами складуть: 50 000 грн для тих, кого віднесли до "високого" рівня ризикованості, а для клієнтів із "середнім" та "низьким" рівнем - 150 000 грн з 1 лютого 2025 року і 100 000 грн з 1 червня 2025 року.

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