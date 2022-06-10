Експерт зазначив, що для України це буде не смертельно, але болісно.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжуватиме політику Ангели Меркель і не відправить Україні обіцяного озброєння для боротьби з російськими окупантами.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним, передає ТСН.

На його думку, Шольц прикладе усіх зусиль, аби німецьке озброєння не потрапило до України.

"Я думаю, що ми навряд чи отримаємо німецьке постачання. Скоріше всього, це політика самого Шольца. І, можливо, він не може у цьому зізнатися публічно, але приховано він продовжує політику Меркель. Нещодавно видання Bild фактично напряму звинуватило Меркель та Шольца у "відмиванні" російських грошей. Тому, я вважаю, Шольц зробить усе, аби озброєння не потрапило до України. Для нас це буде не смертельно, але болісно. Єдине, що нам прийдеться це озброєння компенсувати за допомогою постачання. Може бути, того самого лендлізу або військової допомоги від інших країн Заходу", - вважає Жданов.

Він зазначив, що німецьке озброєння Україна зможе замінити американським. За його словами, наразі від Німеччини надходить лише фіннасова допомога.

"Крім грошей, зараз більше нічого не надходить. Є трохи гуманітрної допомоги... Німеччина виходтить, як відкупляється грошима. Правда, суми там суттєві, але тим не менше, іноді нам більш необхідне озброєння. Коли обіцяли "Гепарди" - це ж військове ППО, це те, що нам було вкрай необхідно, тому що російська авіація дуже сильно працює по нашим позиціям. Але ні "Гепардів", ні "Леопардів", як я їх назвав "німецький зоопарк", до нас таки і не дійшов", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Греція заявила, що затримає відправку Україні радянських БМП-1 мінімум на два місяці, оскільки Німеччина затримує відправку в Грецію БМП Marder. Колишній міністр оборони Греції заявив, що пояснень цьому у нього немає – крім цього: "Олаф Шольц не хоче допомагати Україні безпосередньо, і не хоче в цьому відкрито зізнаватися".

Вас також можуть зацікавити новини: