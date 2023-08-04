Для цих потреб Уряд виділяє Херсонській та Миколаївській областям 271 мільйон гривень.

Держава коменсує українцям з Херсонської та Миколаївської областей втрати врожаю внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Фермери зможуть отримати компенсацію до 100 тисяч гривень.

"Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. Будемо допомагати. Передбачаємо виплати в розмірі 3 300 гривень за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу. Максимальна сума допомоги за втрачений врожай складе до 100 тисяч гривень", – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Також політик додав, що для цих потреб Уряд виділяє Херсонській та Миколаївській областям 271 мільйон гривень.

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Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС - останні новини

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, Херсонська область втратила 92% зрошувальних систем. За оцінками фахівців, часткове відновлення сільгосподарських земель у низці областей після знищення Каховської дамби коштуватиме близько 4,5 мільярда євро.

19 червня уряд прийняв рішення, щодо якого кожен постраждалий через підрив Каховської ГЕС з Херсонської та Миколаївської областей отримає 5 тисяч гривень.

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