Законом також підвищуються податки до довоєнного рівня та повертаються податкові перевірки.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, раніше ухвалений Верховною Радою, про повернення довоєнного оподаткування, який, зокрема, передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2%.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, зазначивши що з 1 серпня закон вже набуде чинності. "Президент підписав податковий закон ", - написав Железняк.

Згідно з ухваленим документом, передбачається скасування можливості для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу; скасування можливості для ФОП-платників єдиного податку І та II групи не сплачувати єдиний податок; відновлення проведення документальних перевірок; відновлення штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

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Користувачі соцмереж палко відреагували на цю новину, яка, скоріше за все, помітно ускладнить життя бізнесу, наступними коментарями: "паніслась...", "нашо?", "а чому не розглянута петиція до президента з приводу цього закону?" тощо.

Податки під час війни

Верховна Рада наприкінці червня ухвалила в цілому податковий законопроект №8401, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. Прийняття цього документу є умовою, передбаченою угодою з МВФ. А в середині липня – депутати підтримали ініціативу у другому читанні.

В цілому закон скасовує ті норми, які були ухвалені ще в березні 2022 року як податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, які передбачали можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

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