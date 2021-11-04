Ще є час легалізувати тіньові доходи.

Податковий контроль за доходами українців посилять з вересня 2022 року. Питання будуть до тих, хто не заповнив нульову декларацію та не легалізував свої доходи.

Про це пише Obozrevatel.

Зараз українці можуть легалізувати свої доходи, сплативши 5-12% податку, а ось потім цей відсоток зросте до 19,5%. Відзначається, що контроль за офіційними доходами громадян країни стартував ще в 1995 році, тому переконати податківців у тому, що гроші збирали роками, не вдасться.

У Державній фіскальній службі зазначили, що податківці, виходячи з офіційних доходів, оцінюватимуть можливий розмір накопичень українців за 26 років. Також будуть зіставляти доходи та витрати й в разі, якщо між ними буде суттєва різниця, то доведеться заплатити податок.

Читайте такожУкраїнцям доведеться сплачувати додатковий податок: кого це стосуватиметьсяТаким чином в Україні планують боротися з тіньовою економікою, через що немає грошей на пенсії, зарплати бюджетникам, медицину та оборону, а також спотворюється система соціальної підтримки населення, тому що субсидії та допомоги отримують не тільки ті, хто їх потребують.

Добровільне одноразове декларування:

15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла закон Про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання Закону Про добровільне одноразове декларування

16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.

Декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.

Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка — 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка — 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка — 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.

1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування актив.

Автор: Анастасія Горбачова