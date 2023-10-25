За оцінками американського фонду, звання "податкового пекла" присвоєно 13 країнам світу.

Україна потрапила до списку країн з найбільш пекельними, токсичними податковими системами.

Відповідний рейтинг під назвою Tax Hells Index 2023 ("Податкове пекло 2023") склав американський фонд "1841". Як відзначають автори рейтингу, перше місце присуджується країні з найгіршою ситуацією в економіці.

Україна посідає в даному рейтингу четверте місце, проте як наголошується в доповіді фонду, рейтинг був складений за підсумками 2021 року, тобто до широкомасштабного вторгнення.

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За оцінками американського фонду, звання "податкового пекла" присвоєно 13 країнам світу.

Перше, друге і третє місця за Білоруссю, Венесуелою та Аргентиною. За Україною йдуть Бразилія та Мексика. Росія в рейтингу посідає дев'яте місце.

За словами аналітиків, попередній прогноз щодо поліпшення ситуації в Україні поки не виправдався. Втім, вони вважають, що країна має потенціал для подолання вторгнення з боку Росії та Білорусі.

При складанні рейтингу експерти враховували сукупне податкове навантаження, боргове навантаження, сукупний держборг до ВВП, різницю між держвитратами та доходами (у % ВВП).

При визначенні показників рейтингу також були враховані якісні параметри, зокрема, якість управління. Воно, на думку експертів, враховує підзвітність влади, верховенство права в державі, якість регуляторної політики, політичну стабільність, ефективність держави, корупційні ризики.

Що не так з цим рейтингом

Через кілька годин після опублікуванння експерт розгромила антирейтинг, до якого потрапила Україна. Co-founder (Urban Space 500), керівник (За чесну та прозору митницю) и Executive Director (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій) Оксана Кузяків, зазначила, що варто більш критично підходити до таких повідомлень.

Вона наголосила, що треба вернути увагу на те, яке джерело інформації, чи воно надійне. Також вкрай важливою є методологія.

"Методологія розроблена авторами (невідомі) та використовувалась очевидно двічі. Не будемо входити в глиб, лише два факти. На початку звіту за 2023 рік вказано що інформацію взяти за 2021 (відповідно за 2022 інформацію взята з 2020 року). В самому звіті пояснення по країнам дано за подіями 2023 року. В мене все. Це називається по-різному, нариклад "підміна понять". Тож будьмо уважні. Не дамо вводити себе в оману, свідомо чи ні", - наголосила експерт.

Рейтинги під час війни

У січні 2023 року Україна піднялася в рейтингу найсильніших армій світу.

У березні 2023 року Україна увійшла до ТОП-20 найвпливовіших країн світу у рейтингу "м'якої сили". За минулий рік Україна додала найбільше балів серед усіх країн рейтингу, посівши 37 місце зі 121 у загальному підсумку.

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